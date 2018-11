Tee aus Kräutern und Gewürzen herstellen

Aus Wild- und Gartenkräutern sowie verschiedenen Gewürzen lassen sich Winter-, Wohlfühl- und Entspannungstees herstellen. Bei einem Teeseminar der Volkshochschule erfahren die Teilnehmer, welche Inhaltsstoffe sich dafür eignen, und haben die Möglichkeit, ihren individuellen Tee selber zu mischen. Der Kurs findet am Donnerstag, 29. November, um 18 Uhr in der VHS-Lehrküche in der Lossaustraße 3 b statt. Anmeldungen sind telefonisch unter 09561/88250 oder unter www.vhs-coburg.de möglich. red