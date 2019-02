Teddystopfen am Aschermittwoch

Das beliebte Teddystopfen im Puppenmuseum findet am Aschermittwoch, 6. März, von 14 bis 16 Uhr statt. Kinder ab fünf Jahren können sich ihren eigenen Kuschelbären herstellen. Die Hülle ist bereits fertig, der Bär muss nur noch ausgestopft und zugenäht werden. Anschließend bekommt er eine hübsche Schleife und seine Geburtsurkunde. Das Puppenmuseum bittet um Anmeldung bis zum Sonntag, 3. März, unter Telefon 09561/ 891480 oder per E-Mail: puppenmuseum@coburg.de. Am Rosenmontag und am Faschingsdienstag bleibt das Museum geschlossen. Für den Rest der Faschingsferien stehen im Rahmen der Spiele-Marathon-Wochen noch bis zum 10. März zahlreiche Gesellschaftsspiele bereit, die selbstständig und kostenfrei ausprobiert werden dürfen. red