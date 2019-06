Bereits in der Zeit von Dienstag, 18. Juni, circa 20 Uhr, bis Mittwoch, 19. Juni, etwa 7.30 Uhr, hat in Forchheim ein bislang unbekannter Täter ein Kinderrad entwendet. Das schwarz-blaue Rad der Marke Technobike Sorrento, welches mit einem Spiralschloss gesichert war, stand am Fahrradabstellplatz eines Wohnanwesens in der Balthasar-Schönfelder-Straße. pol