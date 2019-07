Neue Wege geht Familie Lange vom Weingut Lange Schloss Saaleck in Hammelburg mit der Veranstaltung "Techno meets Wine". Start ist am Samstag, 6. Juli, im Wasserhaus in Hammelburg. Ab 18 Uhr legen auf zwei Floors insgesamt zwölf international bekannte DJ's und Lokalmatadore auf. Auch für Gaumengenüsse ist gesorgt. Karten gibt es in der Vinothek am Marktplatz oder an der Abendkasse. sek