Technischer Defekt

Der Brand einer Waschmaschine im Keller eines Mehrfamilienhauses am Sonntag um kurz vor 17 Uhr in Unterlauter hat wohl einen technischen Defekt als Ursache. Das teilt die Polizeiinspektion Coburg mit. Zwei der Anwohner wurden vom Rettungsdienst mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Coburger Klinikum gebracht. An der Waschmaschine und im Kellerraum entstand ein Schaden von 2500 Euro. red