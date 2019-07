Technischer Defekt: Audi brennt aus

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts am Auto brannte ein Audi A5 am Sonntag gegen 22.30 Uhr aus. Der Fahrzeugführer bemerkte während seiner Fahrt auf der A 73 eine Rauchentwicklung am Fahrzeug und musste schließlich auf dem Standstreifen stoppen. Umliegende Feuerwehren mussten den mittlerweile den brennenden Wagen löschen, wobei auch eine Vollsperrung der Autobahn in diesem Bereich notwendig wurde. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von rund 20 000 Euro. Zudem entstand ein Hitzeschaden an der Teerdecke. pol