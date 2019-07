Techniker-Titel und Fachabitur erworben

Das Staatliche Berufliche Schulzentrum Herzogenaurach-Höchstadt hat am Standort Herzogenaurach seine Absolventen verabschiedet. Dort fand die Abschlussfeier der Fachschulen Maschinenbau und Mechatroniktechnik, der Berufsschule Plus sowie die Staats- und Buchpreisverleihung statt.

Wie das Schulzentrum mitteilt, gab es 85 Preisträger mit einem hervorragenden Abschluss von mindestens 2,0. Davon drei Staatspreisträger mit Dotierung, 28 Staatspreisträger ohne Dotierung und weitere 54 Buchpreisträger. Jeweils mit einem Durchschnitt von 1,0 haben abgeschlossen: Andreas ? Hartenfels, Maren Mayer und Svenja Niphut.

Zusätzlich Fachhochschulreife

In der Berufsschule Plus (neunter Abschlussjahrgang) haben 17 Absolventen neben ihrer Berufsausbildung die Fachhochschulreife (Fachabitur) erworben. Prüfungsfächer waren hier Deutsch, Englisch und Mathematik; Jahrgangsbeste waren: Marvin Rahn (Durchschnitt 1,25), Lukas Schmuck (1,50) und Peter Scharf (1,75).

An der Staatlich anerkannten Fachschule für Maschinenbautechnik des Landkreises Erlangen-Höchstadt (siebter Abschlussjahrgang) haben 17 Schüler abgeschlossen. Sie dürfen künftig die Berufsbezeichnung Staatlich geprüfter Maschinenbautechniker tragen. Die Fachhochschulreife konnte an neun Absolventen verliehen werden. Außerdem wurden vier Meisterpreise an die Jahrgangsbesten verliehen: Andreas Weber (1,50), Tim Blankenbühler (1,59), Johannes Hertrich (1,59) und Matthias Gumbrecht (1,68).

An der Staatlichen Fachschule für Mechatroniktechnik (vierter Abschlussjahrgang) erhielten sieben Absolventen ihr Zeugnis. Ihre künftige Berufsbezeichnung lautet Staatlich geprüfter Mechatroniktechniker. Mit der Fachhochschulreife schlossen vier Absolventen ab.? Hier wurden zwei Meisterpreise an die beiden Jahrgangsbesten verliehen: Matthias Deinlein (1,45) und Niklas Zeiler (1,45).

Jahrgangsbeste beim Fachabitur der Fachschulen waren:

Niklas Zeiler (1,45; Fachschule für Mechatroniktechnik), Julian Maier (1,57; Fachschule für Mechatroniktechnik), Andreas Weber (1,50; Fachschule für Maschinenbautechnik) und Tim Blankenbühler (1,59; Fachschule für Maschinenbautechnik), Johannes Hertrich (1,59; Fachschule für Maschinenbautechnik) und Matthias Gumbrecht (1,68; Fachschule für Maschinenbautechnik). red