Technik und Forschung für Schülerinnen

Mit dem Programm "MUT - Mädchen und Technik" bekommen Schülerinnen seit 2003 bei verschiedenen Ferienaktionen praktische Einblicke in Technik und Naturwissenschaften. Vom 29. bis 31. Juli erfahren Mädchen von zehn bis 14 Jahren an der Hochschule in Workshops Interessantes, erwerben neue Kompetenzen und lernen ihre Stärken besser kennen. Die Teilnehmerinnen eignen sich Kenntnisse im Umgang mit dem Computer an und erstellen kleine Programme. Bei Versuchen und Experimenten lernen sie die Eigenschaften von Kunststoffen kennen oder erfahren mehr über die Chemie und Physik von Feuer. In diesem Jahr stehen außerdem Kurse zu Artenvielfalt und Berufsorientierung auf dem Programm. Die Ferienaktion ist Teil des Programms "MUT - Mädchen und Technik", mit dem oberfrankenweit der weibliche Technik-Nachwuchses gefördert wird. Das Programm setzt bewusst in einem jungen Alter an, da zu diesem Zeitpunkt Rollenvorstellungen und Ich-Konzepte noch veränderlich sind. Weitere Infos zu den Aktionen gibt es auf www.mut-oberfranken.de. red