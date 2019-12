Technik für Mädchen bei "doing arts"

Mit der Ferienaktion "doing arts" schlägt die Hochschule ein neues Kapitel auf: Ist das technische Kunst? Oder künstlerische Technik? Vom 28. bis 29. Februar 2020, jeweils von 11 bis 18 Uhr, verbinden die Teilnehmerinnen Technik und Kunst. Teilnehmen können Tandems, in denen eine junge Frau im Alter von 15 bis 19 Jahren und eine erwachsene Person zusammenarbeiten. Information und Anmeldung sind möglich über www.mut-oberfranken.de/aktionen-kalender. Eine Vorbesprechung zur Ideenfindung findet am 22. Februar von 14 bis 16 Uhr statt. red