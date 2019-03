Teamwork zieht zurück

Paukenschlag bei den Volleyballern der SG Teamwork Ebersdorf/Coburg. Die Mannschaft, die zuletzt in der Bayernliga den vermeintlichen Klassenerhalt mit einem überzeugenden Heimsieg in der Pestalozzihalle feierte, wird freiwillig in die Landesliga absteigen.

Spielermangel 2010/21

Grund: Spielermangel. Wie Teamleiter André Dehler dem Tageblatt bestätigt, stehen mehrere Aktive aus verschiedenen Gründen nicht mehr zur Verfügung. "Wir hatten eh schon einen schmalen Kader und zwei Leute sind beruflich sehr unsicher". Deshalb habe man sich entschlossen auch nicht an den anstehenden Entscheidungsspielen um den Klassenerhalt teilzunehmen.

Relegation würde anstehen

Diese werden aufgrund der überraschenden Ergebnisse an den letzten Spieltagen in der Bayernliga nämlich tatsächlich noch notwendig. Punktgleich mit dem VfL Volkach rangiert die SG nach 18 Spieltagen auf dem drittletzten Tabellenplatz und müsste somit in die Abstiegsrelegation. oph