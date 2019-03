Teamwork Ebersdorf steht vor dem Showdown in der Bayernliga

In der Pestalozzihalle in Coburg kommt es am heutigen Samstagabend ab 19.30 Uhr zum Bayernligaduell zwischen der SG Teamwork Ebersdorf/Coburg und dem VfL Volkach. Der Sieger dieses Duells kann den direkten Klassenerhalt perfekt machen und darf somit eine weitere Saison in der Bayernliga schmettern.

Der Verlierer muss gegen die Zweitplatzierten der beiden Landesligen die Abstiegsrelegation bestreiten, in der nur der Sieger einen sicheren Startplatz für die Bayernligasaison 2019/2020 erhält.

Die SG Teamwork konnte zuletzt gegen den Viertplatzierten TSV Abensberg einen 3:2-Auswärtssieg landen und will natürlich auch im letzten Saison-Heimspiel gegen die Unterfranken aus Volkach als Sieger die Saison beenden. In den vergangenen Heimspielen zeigte die SG zwar stets gute Leistungen, musste aber dennoch drei knappe Niederlagen einstecken.

Hansi Nürnberger hilft wieder aus

Mit an Bord ist diesmal wieder der ehemalige Kapitän der VSG Coburg/Grub Hans-Peter Nürnberger. Der 33-Jährige, der in dieser Saison eine familiäre Auszeit nimmt, hatte die SG Teamwork bereits in den Heimspielen gegen die Spitzenteams aus Bad Windsheim und Amberg unterstützt.

Trainer Volker Pohl muss allerdings im Gegenzug vermutlich auf seinen Youngster Eric Turek verzichten, da dieser bis zum Nachmittag auf den Bayerischen Meisterschaften der U18 in Amberg aktiv ist.

Im Hinspiel kurz vor Weihnachten musste sich die SG Teamwork im Auswärtsspiel dem VfL Volkach mit 0:3-Sätzen geschlagen geben. Es ist also eine Rechnung offen und die SG will nun ihrerseits den Heimvorteil nutzen.

Trainer Volker Pohl: "Das Spiel gegen Volkach bildet den Abschluss einer schwierigen Saison, in der wir personell von Anfang an immer wieder durch Verletzungen und Krankheiten improvisieren mussten. Wir können mit einem Sieg gegen Volkach einen versöhnlichen Abschluss schaffen und damit die Relegation vermeiden. Ich hoffe nochmals auf die Unterstützung unserer Fans und eine ähnlich gute Leistung wie vergangene Woche beim Auswärtsspiel gegen die Abensberger."

Das Aufgebot

SG Teamwork Ebersdorf: Nürnberger, Kessel, Kucera, Dehler, Franz, Lamberti, Jularic, Schönfelder, Baumgarten. Es fehlt: Turek. Trainer: Volker Pohl. ad