Teams des KC Nurn doppelt siegreich

Ein erfolgreiches Wochenende hatten die Tischfußballer des Kickerclubs (KC) Nurn. Während die erste Mannschaft in der Verbandsliga Nord mit einem Kantersieg gegen Würzburg ihre führende Position unterstrich, verbesserte sich die zweite Vertretung mit einem Auswärtserfolg in Nürnberg in der Bezirksliga Nord auf den zweiten Tabellenplatz.

Verbandsliga Nord

KC Nurn - KG Würzburg III 52:4

Keinerlei Entfaltungsmöglichkeiten ließen die Nurner in der heimischen KC-Arena im Mehrzweckhaus den Mainfranken, die nach dieser Schlappe auf den letzten Rang abrutschten. Zwei ihrer vier Punkte verzeichnete Würzburg bereits im ersten Abschnitt, als sich Matthias Philipp im Einzel knapp beugen musste. Im zweiten und dritten Durchgang trumpften die Hausherren gewaltig auf, denn sie ließen in allen absolvierten Doppeln und Einzeln nichts anbrennen. Erst im vierten und abschließenden Block kamen die Gäste zu zwei weiteren Zählern.

KC Nurn: Rainer Göppner Einzel 8:0/Doppel 12:0, Matthias Philipp 2:4/12:0, Werner Kant 8:0/12:0, Michael Langer 8:0/9:0, Klaus Müller 2:0/3:0. In der Einzelrangliste nach den bisher drei ausgetragenen Begegnungen nimmt hinter dem führenden Matthias Kastner vom TSC Weiden (24:0 Punkte) der Nurner Neuzugang aus Hof, Werner Kant, den zweiten Platz ein (22:0). Auf dem dritten Rang folgt der aus Steinwiesen stammende Rainer Göppner (20:4). Bei den Doppeln rangiert Kant (30:3) vor Kastner (24:12).

Die weiteren Ergebnisse: Weiden - Bayreuth 33:23, Würzburg II - 43:13, Bamberg - Kulmbach 41:15.

Die vierte Partie bestreitet der KC Nurn am Freitag, 8. März, beim Patenverein MK Mainklein.

Bezirksliga Nord

TFC Nürnberg V - KC Nurn II 20:36

Mit dem zweiten Saisonsieg hintereinander hat die zweite Mannschaft des KC Nurn in der Bezirksliga ihre aufsteigende Form unter Beweis gestellt. Der Grundstein zum Auswärtserfolg in Nürnberg wurde bereits im ersten Durchgang gelegt, wo in den vier Einzeln nur Guido Vogler passen musste (12:2 Führung).

Im zweiten Block gingen nur eines von den zwei Doppeln und ein Einzel an die Mittelfranken. Damit hatten die Frankenwälder den Vorsprung auf 21:7 ausgebaut.

Im dritten Block trumpften die Nurner mit 12:2 Zählern auf, so dass mit dem damit einhergehenden 33:9-Zwischenstand bereits der Auswärtssieg eingetütet war. Zum Abschluss gewann Nurn jedoch nur noch ein Doppel.

KC Nurn II: Daniel Franz - Einzel 2:6/Doppel 3:6, Andreas Franz 6:2/6:0, Andreas Burger 6:2/12:0, Guido Vogler 4:4/12:0, Melanie Förtsch 0:0/3:6. In der Gesamtwertung aller bisher eingesetzten Ligaspieler belegt im Einzel Andreas Burger (18:6) hinter Souhayl Jabiri von der KG Würzburg V (24:0) den zweiten Platz.

Die weiteren Ergebnisse: Bamberg V - KG Würzburg V 30:26, Schwabach - Bamberg VI 17:39, KG Würzburg IV - Forchheim (auf 22. Februar verlegt).

Am vierten Spieltag genießt der KC Nurn II Heimrecht. Kontrahent am Freitag, 8. März, ist dann die KG Würzburg IV. hf