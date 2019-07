Teamgeist führt zum Ziel

Die Staatliche Realschule Coburg I hat am Freitagabend im Kongresshaus Rosengarten genau 99 Schülerinnen und Schüler der vier zehnten Klassen nach dem bestandenen Realschulabschluss, der Mittleren Reife, verabschiedet. Ein großer Teil davon wird eine Berufsausbildung beginnen, viele andere werden eine weiterführende Schule besuchen. "Gerade ihr als Realschüler seid Hoffnungsträger, da ihr durch Eure Ausdauer, Klugheit, Geschick und Einstehen für klare Werte ausgezeichnet habt", sagte Realschuldirektorin Susanne Carl in der Feierstunde. Nicht jeder Tag in der Arbeitswelt sei atemberaubend und wunderbar, fuhr die Schulleiterin fort. "Aber ich sollte fühlen, dass ich aufgehoben bin, dass ich mich in meiner Arbeit als Mensch wohl fühle, und dass ich Teil einer Gemeinschaft bin, die an einem Ziel arbeitet, das größer ist als jeder einzelne."

Championsleague spielen

Norbert Scholz vom Elternbeirat verglich die Schule mit einer Fußballmannschaft, die aus Spielern und Trainern bestehe. "Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und Teamgeist kommt man zum Ziel!" Er ermunterte die Absolventen, nicht im Abseits zu stehen, sondern in der Championsleague zu spielen. Die Schülersprecher/innen Dennis Schmidt, Amy Ellis und Lara Sophie König erinnerten gewürzt mit einer Brise Humor an die Schulzeit und die abschließende Prüfungsperiode: "Wir haben Nächte durchgemacht, wie haben Blut geschwitzt!" Ihr Rückblick begann aber schon in der siebten Jahrgangsstufe mit den Kennenlerntagen. Eindrücklich im Gedächtnis seien auch die Tage im Skilager sowie die Klassenfahrten nach Kroatien und Berlin geblieben.

Für ihre guten Leistungen wurden ausgezeichnet Katharina Sophie Winzer, die Schulbeste, sowie Jonathan Vorndran, Felix Lars Erika Hartwich, Sarah Rettenberger, Lisa Marie Ehrlicher, Mathias Morgner und Carolina Mönchen. Jenseits der messbaren Prüfungsresultate gab es noch Auszeichnungen für soziales, musisches Engagement, die Mitarbeit in der Schülermitverwaltung oder im Verpflegungsteam. Die Abschlussfeier wurde von der Schulband und dem Kammerchor der CO I ausgestaltet. Die Ensembles wurden geleitet von den Studienräten Florian Hintsche und David Kirchbaum. Schließlich verabschiedete Susanne Carl noch ihren bisherigen Stellvertreter Peter Aschenbrenner in der Ruhestand. Gleichzeitig begrüßte sie Aschenbrenners Nachfolger Oliver Jacob.