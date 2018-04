Team der Rhön GmbH wächst

Die Rhön soll zum bekanntesten Mittelgebirge Deutschlands werden. Das ist erklärtes Ziel von Thorn Plöger. Um dies zu erreichen, hat sich der Geschäftsführer der Rhön GmbH nun Verstärkung von drei weiteren Mitarbeiterinnen geholt. Seit Monatsbeginn sind Julia Hemmert und Nadja Schneider für das Unternehmen tätig. Julia Hemmert verstärkt die Abteilung Kommunikation, Nadja Schneider arbeitet in der Abteilung Dachmarke. Auch Kathrin Kupka-Hahn ist neu im Unternehmen. Sie hat bereits am 1. März die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Rhön GmbH übernommen. "Ich wünsche Ihnen einen guten Start", begrüßte Plöger seine neuen Kolleginnen zu Wochenbeginn im Kompetenzzentrum Bad Neustadt. Die Gesamtzahl der Angestellten der Rhön GmbH ist somit auf 44 angewachsen, zwei davon sind Männer. "Besonders hoch ist der Anteil der in Teilzeit arbeitenden Kolleginnen", fügt Plöger hinzu.

Die Rhön GmbH - Gesellschaft für Tourismus und Markenmanagement besteht seit 1. Februar 2017. Ihre Aufgabe ist es, den Tourismus in der Urlaubsregion Rhön zu fördern und die dort hergestellten Produkte zu vermarkten. Die Rhön erstreckt sich über die Landkreise Fulda, Bad Kissingen, Rhön-Grabfeld, Schmalkalden-Meiningen sowie den Wartburgkreis. Somit sind diese auch Gesellschafter des Unternehmens. Den Vorsitz hat momentan der Bad Kissinger Landrat Thomas Bold (CSU). Sitz der Rhön GmbH ist im Biosphärenzentrum Haus der schwarzen Berge in Oberbach, einem Ortsteil des Marktes Wildflecken. Dort betreibt das Unternehmen neben der Tourist-Information auch das Rhön-Café mit Regionalladen. Weitere Tourist-Informationen der Rhön GmbH befinden sich im Bruder-Franz-Haus auf dem Kreuzberg, im Kompetenzzentrum Wasserkuppe sowie im Kompetenzzentrum Bad Neustadt. Parallel dazu werden Mitarbeiter die Rhön GmbH im Kompetenzzentrum Geisa sowie in der Tourist-Information in Bad Kissingen vertreten. Beide Standorte werden momentan umgebaut. red