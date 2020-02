Team der CSU kennenlernen

Interessierte haben im Rahmen der Wahlveranstaltungen des CSU-Ortsverbandes Bad Bocklet die Möglichkeit, das Team für die Gemeinderatswahl des Marktes kennenzulernen. Die Termine sind am Montag, 3. Februar, um 19 Uhr in Aschach im Sportheim (Zehnthalle), am Mittwoch, 5. Februar, um 19 Uhr in Hohn im Haus der Dorfgemeinschaft, sowie am Donnerstag, 6. Februar, um 19 Uhr in Bad Bocklet im Pfarrsaal. Abschluss ist am Sonntag, 1. März, um 10 Uhr in Nickersfelden im Feuerwehrhaus. sek