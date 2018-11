Team Bayern gewinnt Bronze

Die deutsche Meisterschaft der Bowling-Ländermannschaften wurde in Berlin auf der Bowlinganlage im Schillerpark ausgetragen. Die bayerische Männerauswahl bildeten Tobias von Börding, Christian Rechenberg, Fabian Kloos, Hans-Jürgen Glasl jr., Michael Eisenmann und Oliver Völlmerk, der Sportwart des ABV Hallstadt. Völlmerk war Teamkapitän und führte die Mannschaft auf Platz 3.

Insgesamt gingen 14 Mannschaften bei den Damen und 17 bei den Herren an den Start. Gespielt wurde in Fünfer-Teams. In den sieben Vorrundenspielen dominierte das Herrenteam Bayerns mit einem Mannschaftsschnitt von 211,94 Pins und belegte mit sechs Siegen und einer Niederlage den ersten Platz in seiner Gruppe. Damit qualifizierte es sich für das Halbfinale und hatte bereits einen Platz auf dem Siegertreppchen sicher.

Damen verpassen Finalrunde

Im Halbfinale lief es aber nicht mehr so gut, die Bayern verloren gegen Hessen knapp mit 6:8. Platz 1 ging schließlich an Brandenburg. Bei den Damen holte sich das Team aus Hessen die Goldmedaille. Die bayerischen Frauen verpassten knapp die Finalrunde. wzms