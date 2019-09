TCM sucht Vereinsbeste

Am Samstag, 21. September, wird es erstmals seit vielen Jahren wieder eine Jugendvereinsmeisterschaft beim TC Michelau geben. Die gute Nachwuchsarbeit macht sich bezahlt.

TCM-Vorsitzender Christian Schütz bedankte sich schon im Vorfeld bei den Trainern Christopher Thiem und Christian Jauernig sowie der Jugendwartin Tanja Thiem für die hervorragende Arbeit. Mit über 20 Kindern im Alter zwischen 7 und 14 Jahren gibt es wieder einen Stamm, der in der vergangenen Saison am Wettspielbetrieb teilgenommen hat. Der TCM wird durch die Aktion des Landkreises "Unser Landkreis Lichtenfels gemeinsam gegen Drogen!" sowie das Projekt "HaLT - Hart am Limit" am Samstag unterstützt. kag