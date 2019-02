TCM als Ergänzung

Das BBV-Bildungswerk Kulmbach lädt alle Interessierten zu einem Vortrag "Traditionelle chinesische Medizin - eine sinnvolle Ergänzung zur Schulmedizin" von Crystal Ramming ein. Die Veranstaltung findet am morgigen Mittwoch um 13.30 Uhr im Gasthof Schelhorn in Willmersreuth statt. Die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) als älteste ganzheitlich orientierte Heilmethode der Welt erfreut sich nicht nur in Deutschland stetig wachsender Beliebtheit. Dabei ist bei Patienten und Therapeuten immer noch zu wenig bekannt, dass die TCM bei akuten und chronischen Krankheitsbildern effektiv ursachenbezogen eingesetzt werden kann. Der Vortrag gibt einen Überblick über die Grundlagen der TCM sowie das diagnostische und therapeutische Konzept. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red