TCB-Teams mit Saison zufrieden

Die Herrenmannschaft des TC Bamberg hat ihre Saison in der Bayernliga Nord mit einem 9:0-Erfolg gegen die zweite Mannschaft des TC Amberg am Schanzl beendet. Sechs Siege aus sieben Spielen, klasse Matches auf hohem Niveau und viele schöne Momente erlebten die Zuschauer in der abgelaufenen Spielzeit.

Lediglich die Profitruppe des 1. FC Nürnberg erwies sich als etwas zu ausgebufft und verhinderte den Meistertitel. Vom Etat und den Rahmenbedingungen ist der FCN eine Bundesligamannschaft und dürfte auch auf direktem Weg dorthin zurückkehren. Der zweite Tabellenplatz lässt allerdings dennoch eine kleine Hoffnung auf eine Rückkehr des TC Bamberg in die Regionalliga zu. Nach zwei Jahren im Mittelfeld und davor zwei Jahren in der Regionalliga zeigt die Entwicklung der Mannschaft klar nach oben.

Dies ist vor allem der cleveren Personalauswahl zu verdanken. Mit Antonin Stepanek und Jara Vondrasek konnten zwei außergewöhnliche Teamspieler verpflichtet werden. Neben ihrer spielerischen Klasse trugen sie durch ihre charakterliche Stärke maßgeblich zum Erfolg bei.

Zudem zeigte die Entwicklung von Eigengewächs Patrick Schmitt stark nach oben. Er war mit der Bilanz von 13:1-Siegen und tadellosen Auftritten der Spieler der Saison. Sollte es gelingen, um ihn eine Mannschaft mit Zukunft aufzubauen, wird wohl in den nächsten Jahren der Aufstieg nur über den TC Bamberg gehen. Doch bereits jetzt ist der TCB mit dieser Mannschaft das Aushängeschild des oberfränkischen Tennissports.

Auch die erste Damenmannschaft des traditionsreichen Klubs bleibt nach einer weiteren überzeugenden Bayernligasaison Oberfrankens Topadresse. Mit vier Siegen aus sieben Begegnungen belegte das Team in der Abschlusstabelle den guten vierten Platz. Besonders in Erinnerung bleiben die tollen Heimspiele mit Siegen gegen Coburg, Aschaffenburg und einer knappen Niederlage gegen den Meister aus Altenfurt.

Zu den tragenden Säulen der Mannschaft gehörten Caroline Luther, Sophia Geier, Steffi Piesch, Antonia Schmid und Jitka Schmitt. Die Spielertrainerin, die auch außerhalb des Platzes die Mannschaft seit Jahren klug und mit jeder Menge Erfahrung führt, traf auch in diesem Jahr die richtigen Entscheidungen. Mit Nikola Novotna wurde eine tolle Spielerin dazu geholt, die durch ihr attraktives Tennis begeisterte. Mit Ronja Kramer wurde außerdem eine U18-Spielerin in die Mannschaft integriert. Das Ziel bleibt auch für die kommende Spielzeit, eine sportlich attraktive Mannschaft aufzustellen. red