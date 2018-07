TC steckt Kopf in den Sand

sh



Die Volleyball-Abteilung des TC Höchstadt ist nun auch auf dem eigenen Beachfeld aktiv. Noch findet das Training der Jugendspielerinnen zwar nicht regelmäßig statt, doch Silvio Holzapfel stünde als Coach für einen festen Termin zur Verfügung, wie der Verein mitteilt.Derweil nahmen einige TClerinnen an Beachvolleyball-Meisterschaften teil. Nicola Holzapfel brachte es mit 192 Punkten auf den siebten Platz in Mittelfranken . Bei einem Sichtungstermin wurde sie in den erweiterten Kreis der mittelfränkischen Auswahl aufgenommen und wird mit Partnerin Viktoria Settler an der bayerischen U17-Meisterschaft am 7./8. Juli in Schnaittenbach teilnehmen.Bei den mittelfränkischen U18-Wettkämpfen in Altdorf schlug das Duo die Gastgeber mit 2:0 und den Favoriten Ansbach mit 2:1 Sätzen, unterlag aber den erfahreneren Teams aus Memmelsdorf und Fürth. Das reichte für Rang 3 unter fünf Mannschaften.