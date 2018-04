TC spielt auf neuem Belag

Der TC 1986 Rauhenebrach zog in seiner Jahresversammlung Bilanz, blickte in die Zukunft und wählte. Dabei wurde Vorsitzender Michael Tuchart in seinem Amt bestätigt, wie der Tennisclub mitteilt.

Tuchart gab einen Rückblick auf die zurückliegende Spielzeit. Während die Mannschaft Herren 50 in der Kreisklasse drei den fünften Platz belegen konnte, hat die Herren-Mannschaft in der Kreisklasse zwei den ersten Platz erkämpft und somit den direkten Wiederaufstieg in die Kreisklasse eins geschafft.

Die Nachwuchsarbeit bildete einen weiteren Schwerpunkt in der Vereinsarbeit. Neben dem bereits seit vielen Jahren mit großem Engagement angebotenen Kindergartentennis konnte sich eine Trainingsgruppe für zwölf- bis 14-jährige Nachwuchsspieler etablieren.

Ein Damenteam konnte für die zurückliegende Spielzeit nicht gemeldet werden. Aber in der neuen Saison werden die Damen wieder in der Kreisklasse drei mitspielen, hieß es weiter.

Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender ist Michael Tuchart, Zweiter Vorsitzender Jürgen Wolf, Kassier Andreas Krämer, Schriftführerin Sieglinde Wirth und Sportwart Steffen Behringer. Zu Beisitzern wurden gewählt: Christian Kehr, Tobias Müller und Günther Tioka. Somit wurden alle bisherigen Mitglieder der Vorstandsschaft für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt.



Einweihung am 21. April

Abschließend wurden den Vereinsmitgliedern die Kostenaufstellung und Abrechnung der Modernisierung der drei Tennisplätze vorgestellt. Da die Sanierung der Sandplatzbeläge ohnehin anstand, wurden alle drei Plätze auf einen ganzjährig bespielbaren Spielbelag umgebaut. Einschließlich Planung und Aufbau der Finanzierung hat diese Maßnahme die Vorstandschaft die letzten drei Jahre erheblich beansprucht, erfuhren die Mitglieder. Am Samstag, 21. April, ist eine große Einweihungsfeier für die Anlage vorgesehen. red