TC Rot-Weiß für die Zukunft gut aufgestellt

Vorstand und Mitglieder des TC Rot-Weiß trafen sich im Clubhaus an der Lindesmühlpromenade zur Jahreshauptversammlung. Gedacht wurde des verstorbenen Mitglieds Dietmar Schmidt. Er war für viele Jahre mit großem Engagement 2. Vorsitzender des TC Rot-Weiß und mitverantwortlich für die erfolgreiche Vereinsarbeit in dieser Zeit.

Präsident Hans Markwalder ging kurz auf die sportlichen Erfolge des zurückliegendes Jahres ein. Er zeigte er sich mit der Arbeit des neuen Vereinstrainers Daniel Albert mehr als zufrieden. Albert sei beim TC Rot-Weiß ein sehr gefragter Trainer, der wesentlich mehr Trainerstunden geben könnte, als es ihm möglich ist. Außerdem stellte der Präsident den neuen Platzwart Heiko Hofgesang vor, der mit Beginn der Saison 2019 das Erbe von Alexander Meller antritt und sich darauf freut, diese anspruchsvolle Tätigkeit übernehmen zu dürfen.

Seinen Schwerpunkt aber legte Präsident Markwalder auf die anstehenden Aufgaben und Herausforderungen. Im Besonderen ging er dabei auf den unausweichlichen Umbau der Tennis-Gaststätte und den drastisch gestiegenen Energieverbrauch in der Tennishalle und die damit verbunden Kosten ein. Dabei erwähnte er auch den extrem hohen Wasserverbrauch durch den Hitzesommer 2018 und betonte, dass man sich auf ähnlich heiße Sommer einstelle müsse.

Diese Aufzählung machte deutlich, dass zukünftig große finanzielle Belastungen auf den Verein zukommen werden. Noch sei der Verein finanziell gut aufgestellt, so Markwalder, aber damit dies auch so bleibt, müssen die Kosten auch durch Einnahmen gedeckt werden.

Vorsitzende Klaus Beck berichtete von der äußerst erfolgreich verlaufenen Senioren Open 2018. Er konnte einen neuen Teilnehmerrekord vermelden (160 Spielerinnen und Spieler aus ganz Deutschland), und eine höhere Einstufung des Turniers (von S6 auf S3) berichten, die der überregionalen Bedeutung der Kissinger Senioren Open Rechnung trägt.

Sportwart Markus Wittek referierte über das sportliche Abschneiden der insgesamt 17 gemeldeten Mannschaften der Saison 2018. Insgesamt gab es vier Meisterschaften und den damit verbunden Aufstieg in die nächsthöhere Spielklasse zu feiern: U9 Kleinfeld und die Knaben 14 steigen in die Bezirksklasse auf, die 1. Herren verbleiben in der Bezirksklasse 2 (Aufstiegsverzicht) und die Herren 65 steigen in die Bezirksliga auf.

Außerdem konnten auch noch die Damen 50 und die Herren 40 als Tabellenzweite einen glücklichen Aufstieg feiern. Daraufhin gab er einen Ausblick auf das bevorstehende Tennisjahr.

Mit 18 Mannschaften in fast allen Altersklassen (U9-H70), davon fünf in den BTV-Ligen startet der Verein sehr gut aufgestellt in die neue Saison. Besondere sportliche Erfolge haben folgende Mitglieder erspielt: Gustav Holzheimer (AK70) und Achim Demmer (AK 60) erreichten bei den Senioren Open jeweils das Halbfinale. Demmer gewann darüber hinaus auch noch die Spessart Open. Die absolute Spitzenspielerin des Vereins ist derzeit jedoch zweifellos die von Emil Dascalu trainierte Anne Knüttel, die 2018 eine Vielzahl von Turnieren und Meisterschaften gewann. Der 7. Platz auf der deutschen Rangliste der Damen U18 untermauert ihre spielerische Extraklasse. Wer das Aushängeschild des TC Rot-Weiß einmal live in Aktion sehen will, kann dies bei den Eckstein Ladies Open (5. bis 7. April ) in der Tennishalle tun.

Schatzmeisterin Anja Licha musste einen leicht rückläufigen Haushalt vermelden. Positiv erwähnt wurden bei dem Kassenbericht die Senior Open und die vielen Lk-Turniere, ohne deren Einnahmen sich der Vermögensstand weiter verringern würde. Besonderer Dank für den geleisteten Einsatz ging an Klaus Beck und Torsten Voll. Geehrt wurden für ihre langjährige Mitgliedschaft verschiedene Mitglieder. 25 Jahre: Martina Kohlhepp, Nicola Kohlhepp, Julian Fuchs und Robert Kessler. 50 Jahre: Helga und Gerd Hortig; 65 Jahre: Burghard Funk.

Bei den Neuwahlen gab es folgende Änderungen: Anja Licha gab den Posten als Kassenwartin ab, Nachfolger ist Ralph Junge. Christian Röder schied aus dem Vorstand aus und wird in seiner Funktion als Vorstandsmitglied ohne eigenen Geschäftsbereich durch Richard Pucher ersetzt.

Erstmals seit über 20 Jahren wurde von der Versammlung eine Erhöhung der Beiträge beschlossen. red