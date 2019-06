TC Bischberg freut sich über neues Vereinsheim

Der Tennisclub Blau-Weiß Bischberg 1980 e.V. hat sein neues Vereinsheim eingeweiht. Erster Vorsitzender Peter Nepf blickte auf der herrlichen vereinseigenen Anlage in Weipelsdorf zu den Anfängen des Vereinslebens zurück.

Der TC Bischberg wurde am 29. Juli 1980 gegründet. Zu dieser Hochzeit des Tennissports war es eine wesentlich leichtere Aufgabe als heutzutage, dank einer Vielzahl von Mitgliedern eine neue Tennisanlage zu gründen. Im Juni 1981 wurde die Anlage mit drei Plätzen feierlich eröffnet. Im Laufe der Jahre wurden Umkleide- und Sanitäreinrichtungen erschlossen und noch zwei weitere Tennisplätze hinzugebaut sowie der Parkplatz erweitert. Doch in den vergangenen Jahren machte das inzwischen marode und baufällig gewordene alte Vereinsheim immer mehr Sorgen und ständig mussten notdürftig Ausbesserungsarbeiten vorgenommen werden. Dass dies aber keine Dauerlösung sein konnte, war vielen klar und so konnte am 15. September 2017 bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung der Neubau des Vereinsheimes beschlossen werden.

Der Abriss erfolgte umgehend Anfang Oktober 2017 und Mitte November konnte bereits mit dem Legen der Grundmauern begonnen werden. Ziel war es schließlich, bis zur nächsten Tennis-Saison - also Mai 2018 - wieder ein neues und schickes Vereinsheim zur Verfügung zu haben. Ein Großteil der Arbeiten wurde in Eigenleistung erbracht. In über 1000 Stunden wurde von den Mitgliedern ehrenamtlich fast Unmögliches geleistet. Nahezu jedes Wochenende wurde gemauert, gepflastert, gehämmert und geschraubt. Das Ergebnis ist überwältigend.

Auch der Erste Bürgermeister, Johann Pfister, würdigte die Leistung des Vereins und dessen Mitgliedern, ebenso wie der Dritte Vorsitzende des Ortskulturrings von Bischberg, Friedrich Ziegler. Die kirchliche Segnung übernahmen die beiden Pfarrer Bergmann und Schnurr. Der Blasmusikverein Bischberg sorgte bei der Eröffnung für einen feierlichen musikalischen Rahmen.

Wer sich für den TC Bischberg und sein Vereinsleben interessiert, findet weitergehende Informationen unter www.tcbischberg.de. red