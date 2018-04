TBC treibt Unfug in der Eltmanner Stadthalle

Spaß in der Stadthalle: Das Totale Bamberger Cabaret (TBC) gastiert am Samstag, 21. April, in Eltmann. Beginn ist um 20 Uhr (Einlass 19.30 Uhr). Karten gibt es laut Veranstalter im Vorverkauf im Ritz am Eltmanner Marktplatz (Telefonnummer 09522/89970, E-Mail: info@ritz-eltmann.de). Das Programm des Trios trägt den Titel "Aller Unfug ist schwer". Mit einer Mischung aus fränkischer Coolness und weltoffenem Galgenhumor zündet TBC ein Feuerwerk des gepflegten Unfugs und hilft den Besuchern dabei, über sich selbst und den weltweiten Wahnsinn zu lachen. Als Retter des Abend-, Morgen- und Nachmittagslandes verbreiten die drei Spaßprediger Georg Koeniger, Michael Tomis und Florian Hoffmann (von links) die Lehren des einzig wahren Unfugs: Sie besorgen es besorgten Bürgern, erklären das Schäufele zum Weltkulturerbe und treten den Despoten mal kräftig in den Hintern - anstatt in selbigen zu kriechen. Wer Unfug sät, wird Beifallsstürme ernten... Foto: p