TBC kommt ein weiteres Mal nach Coburg

Die Konzertagentur Friedrich meldet, dass die Auftritte von Günter Grünwald am heutigen Donnerstag im Kongresshaus und von TBC am morgigen Freitag im "Schwarzen Bären" ausverkauft sind. TBC tritt am Samstag, 4. Mai, um 20.30 Uhr mit dem Programm "Wann, wenn nicht wir?" noch einmal im "Schwarzen Bären" auf. Karten dafür gibt es in der Geschäftsstelle des Coburger Tageblatts in der Hindenburgstraße. red