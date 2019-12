TBC in Haßfurt

"Augen zu und nochmal durch" heißt das aktuelle Programm des Totalen Bamberger Cabaret (TBC). Das Trio gastiert mit diesem etwas anderen Jahresrückblick am Samstag, 14. Dezember, 20 Uhr, in der Stadthalle in Haßfurt. Veranstalter ist das Kulturamt Haßfurt. Unter Ruf 09521/688228 gibt es Karten. Foto: Reinhard Haberberger