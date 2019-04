TBC in der Eggerbach-Halle

Die Zeit ist reif. Reif für Helden. Reif für die Männer von TBC - nach eigener Einschätzung drei Superhelden, gefangen in den Körpern unterschätzter und überbezahlter Kabarettisten (oder auch andersherum). Sie treten auf am Freitag, 26. April, 20 Uhr, in der Eggerbachhalle in Eggolsheim. Kartenpreise: 20 Euro/ermäßigt 18 Euro im Vorverkauf, 25/23 Euro an der Abendkasse. Auf seiner neuesten Mission kämpft Deutschlands dienstältestes Kleinkunsttrio gegen gefakte News, gefühlte Wahrheiten und gezielte Verwirrung. red