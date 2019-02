TBC fragt: "Wann, wenn nicht wir?"

Die Zeit ist reif. Reif für Helden. Reif für die Männer von TBC - drei Superhelden, gefangen in den Körpern unterschätzter und überbezahlter Kabarettisten (oder auch andersherum). Auf der neuesten Mission kämpft das Totale Bamberger Cabaret gegen gefakte News, gefühlte Wahrheiten und gezielte Verwirrung. "Wann, wenn nicht wir?", heißt das Programm, mit dem Georg Koeniger, Michael A. Tomis und Florian Hoffmann in Haßfurt auftreten. Termin ist am Samstag, 23. März, 20 Uhr, in der Rathaushalle. Veranstalter ist das Kulturamt Haßfurt live; dort gibt es Karten, Telefon 09521/688228. Foto: Reinhardt Haberberger