Taylor in drei Chören aktiv

Im Erntedank-Gottesdienst konnte Posaunenchor-Obmann Harald Neumann in der Marienkirche Anthony Taylor für sein langjähriges ehramtliches Engagement in der Posaunenchorarbeit ehren. Er ist seit 27 Jahren in drei Chören

Als Trompeter ist er seit über einem Jahr eine Stütze des Posaunenchors Azendorf-Peesten, der heuer sein 115-jähriges Bestehen am Sonntag, 20. Oktober, um 16 Uhr mit der Bläserelite "Gloria Brass" feiert. Der Eintritt zum Konzert ist kostenlos.

Der Jubilar lernte das Spielen 1992 im Posaunenchor "Zum guten Hirten" in Dörfles-Esbach bei Coburg und blieb dem Ehrenamt durch berufsbedingten Wechsel auch im Chor Kulmbach-Blaich in der Auferstehungskirche treu.

Die kirchliche Musik ist für Anthony Taylor eine Berufung und Motivationsquelle für den Lebensalltag. red