Taxigenossen stellen auf IP-Telefone um

Die Telekom stellt am Montag, 9. September, alle Telefone der Bamberger Taxigenossenschaft auf IP-Telefone um. Mit dem neuen System können Anrufe flexibler und ortsunabhängig entgegengenommen werden. Zeitlich werde dadurch eine bessere Sprachqualität erzeugt, heißt es in der Mitteilung. Da die Installation dieser IP-Telefone Zeit in Anspruch nimmt, ist während der Arbeiten der Telekom die 15015 nicht erreichbar. Für 9. September werden die Kunden des Bamberger Taxirufs gebeten, sich über die 19410 zu melden. Die Taxigenossenschaft bittet um Verständnis. red