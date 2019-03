Taxifahrer streiken für 15 Minuten

Die Taxifahrer wollen am heutigen Mittwoch ein Zeichen gegen Uber und Co. setzen. Wie die Taxi-Zentrale Bamberg in einer Mitteilung bekannt gibt, werden von 11 bis 11.15 Uhr keine Taxibestellungen angenommen. Damit soll eine zeitgleich stattfindende Demonstration vor der Staatskanzlei in München gegen den "Frontalangriff von Verkehrsminister Scheuer" auf das Taxigewerbe unterstützt werden.

Die Taxifahrer kritisieren, dass sich künftig Mietwagen im ganzen Stadtgebiet bereithalten dürften. Diese würden damit mehr Rechte von Andreas Scheuer (CSU) erhalten als Taxis, die sich nur an Taxiständen bereitstellen dürfen. Dies benachteilige das Taxigewerbe gegenüber Uber & Co. Zwar könnten die Städte unter zusätzlichem Verwaltungsaufwand Sperrbereiche für die Mietwagenbereitstellung festlegen. "Wie dies bei kurzfristigen Ereignissen wie 'Bamberg zaubert' oder der Sandkerwa gehen soll, verrät der Minister nicht", heißt es von Seiten der Taxi-Zentrale.