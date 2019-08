Taxifahrer erzwingt Vollbremsung

Zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht kam es am Samstag gegen 12 Uhr an der Kreuzung Seeleinstraße/Kaulberg. Eine 20-Jährige befuhr mit ihrem blauen Mitsubishi die Seeleinstraße und wollte an der Kreuzung nach rechts abbiegen. Von rechts kam aus der Straße Kaulberg ein beigefarbener Mercedes, vermutlich ein Taxi, und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in die Kreuzung, um dann abrupt zu bremsen. Die 20-Jährige bremste ebenfalls, machte eine Ausweichbewegung und geriet gegen einen Randstein, wodurch ein Schaden in Höhe von 500 Euro entstand. Der Fahrer des Taxis fuhr einfach weiter. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.