Taxifahrer bestohlen

Ein 57-jähriger Taxifahrer holte am frühen Sonntagmorgen zwischen 4 und 5 Uhr eine Gruppe von acht Personen von einem Fest in Wolfsdorf ab und fuhr diese zu einem Lokal in Lichtenfels. Kurze Zeit später machte ihn ein Kollege darauf aufmerksam, dass er zuvor in Wolfsdorf beobachten konnte, wie sich mehrere Personen am Kofferraum des Taxis zu schaffen machten. Nun musste der 57-Jährige feststellen, dass aus seiner im Kofferraum befindlichen Sporttasche eine Mappe mit den Einnahmen und Abrechnungen gestohlen worden war. Diese Mappe tauchte im Verlauf des Sonntags wieder auf. Ein Teil der Bargeldeinnahmen in Höhe von rund 250 Euro fehlte allerdings. Hinweise zur Ergreifung des Täters erbittet die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0.