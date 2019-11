Taxi, Bus und Biker

Der Wirtschafts- und Kulturausschuss trifft sich am morgigen Dienstag um 14 Uhr im Großen Sitzungssaal des Landratsamtes. Beraten werden unter anderem in dieser Sitzung das Fifty-Fifty-Taxi-Projekt, die Erweiterung des Variobus Kulmbach, die Neue Tourenkarte "Bikermekka Kulmbacher Land", die Entwicklung der Übernachtungszahlen, die Gründungsoffensive "GO" sowie die Unterstützung von Dorfwirtshäusern und Gaststätten und die Bewilligung von Kreiszuschüssen für kulturelle Maßnahmen im Haushaltsjahr 2019. red