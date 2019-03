Taxi angefahren und geflüchtet

Am Montag wurde in der Zeit von 5 und 7.30 Uhr ein Taxi in der Schönbornstraße auf Höhe der Hausnummer 43 angefahren. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro zu kümmern. Am Pkw entstand ein Sachschaden an der Front und am linken Außenspiegel. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. pol