Taut: "Unser Bürgerhaus fällt nicht ein"

"Unser Bürgerhaus ist baufällig", las Marktgemeinderat Helmut Hofmann (ZuJu) aus dem Bericht über das Feuerwehrwesen in Streitberg heraus - und fragte nach. "Unser Bürgerhaus fällt nicht ein", stellte Bürgermeister Helmut Taut (FWW) klar.

Der Raum oberhalb der Fahrzeughalle, den die Feuerwehr für Schulungen nutzen möchte, sei nur als Lager für Material konzipiert. Sollten dort Schulungen stattfinden, müsste voraussichtlich eine Feuerschutztreppe angebaut und die Deckenkonstruktion verstärkt werden. Den Streitberger Aktiven stünde aber der Veranstaltungssaal des angrenzenden Bürgerhauses an zwei Tagen zur Verfügung, da der Raum auch von den Schützen und der VHS genutzt werde.

Es boomt

Taut verstand, dass sich die Wehr eingeengt fühlt, weil neuerdings der Saal gut belegt ist. "Es ist neu für Streitberg, dass es da ein wenig boomt."

Hans Heißenstein (WU) sah eine Lösung in einer besseren Koordination der Termine, dann müsste die Feuerwehrler ihr Equipment nicht jedes Mal wegräumen.

Der Bürgermeister zeigte sich verwundert über die Tonart, die Wehrchef Roland Brütting angeschlagen habe. Taut sprach von einer "hervorragenden Stimmung bei den Feuerwehrversammlungen", an denen er teilgenommen hat. "Es kommt an, was wir in das Löschwesen investieren."

Solche Investitionen muss man im Markt Wiesenttal auch vor dem Hintergrund sehen, dass die wirtschaftliche Lage der Kommune noch vor wenigen Jahren recht desolat war und die Krise nur dank der Stabilisierungshilfe des Freisstaats überwunden werden konnte. Lp