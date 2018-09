Tausendpfund und Ratespiel im Baumann

Die neue Theatersaison im "Das Baumann" in der Ziegelhüttener Straße beginnt am Mittwoch, 19. September. Gestartet wird um 19 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) mit dem "Experimittwoch" mit Walter Tausendpfund aus Pegnitz. Mit Scharfblick, Humor und fränkischer Gelassenheit erforscht er die Absonderlichkeiten unseres Alltags. Der bekannte Autor von Gedichten, Kurzgeschichten und Theaterstücken wird aus seinen Werken lesen. Walter Tausendpfund wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Frankenwürfel im Jahr 2008.

An diesem Abend gibt es eine kleine Besonderheit beim Essen: das "Kulinariratespiel". Es gibt zum beliebten Brot aus dem Holzbackofen eine kleine Auswahl von Speisen, die sich an der Urlaubstour der Baumanns orientiert. Wer die Strecke errät oder der Lösung am nähesten kommt, gewinnt zwei Dosen Weltkulturerbsen (Theatergutscheine). "Eintritt bei Austritt" - jeder kann entscheiden, ob er etwas in die Künstlerdose stecken möchte und wieviel. red