"Tausendkunst" lädt ein

Es sind Frauen in allen erdenklichen Konstellationen: Mutter und Tochter, Freundinnen, Schwestern, Feindinnen und mehr. Sie alle spielen und singen am Samstag, 20. Juli, im Theater Tausendkunst im Welkenbacher Kirchweg 11. Verkörpert werden die Charaktere von Cornelia Schmid, Elisabeth Ort und Britta Köstner in ihrem Programm "Ha, mit so einer... - Abwechslungsreiche Begegnungen".

Los geht's um 19 Uhr. Kartenvorbestellungen sind möglich über die E-Mail-Adresse info@tausendkunst.de, berichtet Theaterleiter Christian Kaltenhäußer. red