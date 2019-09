Tausende kamen zum Flanieren in den Staffelsteiner Stadtkern

Blauer Himmel und Temperaturen über 20 Grad sorgten dafür, dass viele Menschen ihren Sonntagsspaziergang in Bad Staffelstein unternahmen. Zahlreiche Händler hatten ihre Stände am Marktplatz, in der Bahnhofstraße und im Biergarten an der Lauter, unweit des Stadtturms, aufgeschlagen. In Ruhe durch die Straßen zu flanieren ist besonders reizvoll, weil nicht nur die Straßenhändler ihre Waren anboten, sondern auch die Läden und Geschäfte geöffnet hatten. Zum Abschluss der Sommersaison gönnten sich viele noch einmal ein Eis im Straßencafé. ME