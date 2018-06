Tausend Schafe auf Durchreise

Besonderer Lebensraum





Einmaliges Schauspiel



Zum Eintreffen von Wanderschäfer Erich Kißlinger im Landkreis Bamberg hatte der Landschaftspflegeverband dieses Jahr im Rahmen seines Projektes "Blühender Jura" eine Exkursion ins Naturschutzgebiet Leidingshofer Tal bei Veilbronn organisiert.Schon seit mehr als fünfzehn Jahren zieht Schäfer Kißlinger jedes Jahr mit seiner tausend- köpfigen Schaf- und Ziegenherde von Buch bei Nürnberg in den Landkreis Bamberg. Neben dem Schäfereibetrieb Anton König aus Oberharnsbach ist er der einzige Schäfer im Raum Bamberg, der seine Schafe noch in Hütehaltung hält und im Sommer immer dem Futter nach von einer Weide zur nächsten zieht.Das Naturschutzgebiet Leidingshofer Tal gibt es schon seit 1986. Es gehört damit zu den ältesten Schutzgebieten im östlichen Landkreis und wurde begründet, um das schluchtartige Tal zu schützen. Biologin Christine Hilker erläutert:"Wir finden hier im Leidingshofer Tal auf engstem Raum feuchte und sehr trockene Lebensräume. In der Talmitte entspringt der Mathelbach. Das Wasser prägt diesen Teil des Tals.Feuersalamander, seltene Farne und bemooste Bäume bestimmen das Bild des Tals. Oberhalb der Quelle hingegen erstreckt sich ein Trockental mit sonnenbeschienen Magerrasen und Felsen." Zum Erhalt der offenen, steilen und unwegsamen Bereiche des Tals sind die Schafe unverzichtbar."Ohne Beweidung würde das Tal schnell mit Büschen und Bäumen zuwachsen. Dieser für seltene Tiere und Pflanzen einmalige Lebensraum ginge verloren. Wir sind deshalb sehr froh, dass der Wanderschäfer mit seiner Herde jedes Jahr ins Naturschutzgebiet kommt und die Flächen abhütet," so Hilker weiter. Interessiert lauschen die Exkursionsteilnehmer, als Wanderschäfer Erich Kißlinger aus seinem Leben berichtet. Er liebt seine Arbeit und kann sich ein Leben ohne Schafe nicht ausmalen. "Die Arbeit ist zwar hart, aber ich kann mir trotzdem nichts Schöneres vorstellen", sagt Kießlinger.Ob es denn nicht langweilig sei, so den ganzen Tag bei den Schafen, fragt eine Teilnehmerin. Der Schäfer schmunzelt. "Nein, im Gegenteil. Der Tag ist oft viel zu kurz. Es gibt immer etwas zu tun." Zum Schluss möchte Kißlinger noch etwas loswerden: "Meine Weideflächen liegen weit auseinander und sind nicht immer leicht zu erreichen." Er bittet daher um Verständnis, dass er mit seiner Herde manchmal auch über Straßen und Radwege ziehen muss. Den wartenden Fußgängern, Auto- und Radfahrern wünscht er ein ehrliches "Vergelt´s Gott".Die Exkursionsteilnehmer beobachten dann, wie sich der Wanderschäfer mit seiner Herde auf den Weg macht, um noch am Abend zur nächsten Weide zu ziehen. Wenn dann tausend Schafe durch Veilbronn getrieben werden, staunen Einheimische und Touristen gleichermaßen. Sie zücken ihre Handys und Fotoapparate, um dieses einmalige Schauspiel , das man kaum noch in Deutschland erleben kann, festzuhalten.Weiter geht es für den Schäfer auf seiner Reise durch den Landkreis Bamberg. Bald kann man ihn und seine Tiere im Trockental der Leinleiter, am Roßdacher Hang und an der Wattendorfer Leite sehen.