Tauschen im Frühling

Im Familientreff in der Negeleinstraße findet am Freitag, 15. März, eine Kleider-Tauschaktion für Frauen statt. Das Sommerkleid, das vielleicht nicht mehr gefällt oder nicht mehr passt, die Bluse oder der Blazer können einfach eingetauscht werden. Von 14.30 bis 15 Uhr kann jede Tauschwillige zwei oder drei Kleidungsstücke in den Familientreff bringen. Von 15 bis 16 Uhr darf dann fleißig getauscht werden. Es darf nur Frauenkleidung in gutem Zustand getauscht werden, frisch gewaschen und gebügelt. Unterwäsche, Bademode, Schuhe oder Accessiores sind ausgeschlossen. Die Tauschbörse findet im Familien-Café statt. red