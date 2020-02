Tauschen im Familientreff

Im Familientreff in der Negeleinstraße findet wieder eine Kleider-Tauschaktion statt. Am Samstag, 7. März, von 10.30 bis 12.30 Uhr können im Familien-Café nach dem Motto "3 für 3" Kleidungsstücke getauscht werden. Veranstalter dieser Aktion zur Nachhaltigkeit sind das Mehrgenerationenhaus im Familientreff und die jungen Menschen der "Fridays for Future"-Bewegung in Kulmbach.

Abgabe der Kleidungsstücke ist am Freitag, 6. März, von 9 bis 12 Uhr oder am Samstag, 7. März, von 10 bis 10.30 Uhr im Kukatz-Secondhand-Shop. Interessierte können zu diesen Terminen ihre drei Kleidungsstücke abgeben und erhalten dafür drei Marken, mit denen sie bei der Tauschbörse drei Kleidungsstücke "erwerben" können.

Getauscht werden kann schöne, gebrauchte Damenkleidung. Diese muss frisch gewaschen, gebügelt und gefaltet sein. Das Café und der Secondhand-Shop sind heute von 10 bis 12.30 Uhr geöffnet. red