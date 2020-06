Tauffeiern ab Juli wieder möglich

Ab Juli sind wieder Tauffeiern möglich. Aufgrund der Pandemie werden die Taufen momentan ausschließlich als Einzeltaufen unter Einhaltung der staatlichen und kirchlichen Vorgaben (Mund-Nasen-Schutz, reduzierte Feier, Mindestabstand) gefeiert.

Für folgende Kirchen können Taufen angemeldet werden: Sonntag in Reckendorf (maximal 13 Personen); Sonntag in Baunach (maximal 16 Personen); Sonntag in Mürsbach (maximal zehn Personen) und Sonntag in Lauter (maximal zwölf Personen).

In der Pfarrgemeinde Pfarrweisach finden die Tauffeiern monatlich in Pfarrweisach statt. Nach Fertigstellung der Pfarrkirche wird die Personenzahl angepasst. Gläubige, die in einem Haushalt leben, können einen der gekennzeichneten Plätze zusammen belegen (dadurch erhöht sich die maximale Sitzplatzzahl nicht). Weitere Gläubige und Verwandte, die nicht in einem Haushalt leben, nehmen unter Einhaltung des Mindestabstandes einen gekennzeichneten Platz ein.

Die Taufzeiten werden entsprechend der Anmeldung in folgender Reihenfolge vergeben: 13 Uhr, 13.45 Uhr, 14.30 Uhr und 15.15 Uhr. Weitere Informationen erhalten die Taufeltern beim Taufgespräch. Die Taufgespräche finden während der Pandemie mit dem Taufspender und den Eltern im vereinbarten Pfarrhaus statt.

Krankenkommunion

Ab Fronleichnam, Donnerstag, 11. Juni, sind alle Gottesdienstbesucher (an Sonn- und Feiertagen) eingeladen, für kranke Angehörige die Kommunion mit nach Hause zu nehmen. Dazu werden die Krankenkommunion und eine Gebetshilfe vorbereitet. Nach dem Gottesdienst liegen Krankenkommunion und Gebetstext am Altar zur Mitnahme bereit. Um diese Form der Krankenkommunion durch Familienangehörige vorbereiten zu können, müsste dies bei der Anmeldung zu den Gottesdiensten im Pfarrbüro mit angegeben werden. Durch diese Form der Hauskommunion könnten kranke Mitchristen wöchentlich die heilige Kommunion empfangen.

In der Zeit der Pandemie wird das Allerheiligste in einer von der Altenheimseelsorge entwickelten Papiertasche transportiert, die nach der Krankenkommunion entsorgt werden kann. red