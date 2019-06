Die Freie Christengemeinde Kronach lädt im Rahmen des Historischen Stadtspektakels am Sonntag, 30. Juni, zu einer öffentlichen Taufe ein. Der Gottesdienst in der Lucas-Cranach-Straße 21+23 beginnt um 9.30 Uhr. Getauft wird ab circa 10.30 Uhr in der Haßlach am Steinwehr in der Rosenau (gegenüber der Jahnallee). Gäste und Zuschauer sind willkommen. red