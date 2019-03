Taufe für Erwachsene

Elf erwachsene Taufbewerber aus der Diözese Würzburg erhalten am ersten Fastensonntag, 10. März, um 15.30 Uhr von Bischof Franz Jung im Würzburger Neumünster die Zulassung zu Taufe, Firmung und Eucharistie. Ein Bewerber kommt, wie das Bistum mitteilte, aus Ebern. Seit 22 Jahren findet in der Diözese Würzburg am ersten Fastensonntag die Feier der Zulassung statt. Auf dem Weg zum Christwerden ist diese Feier laut Bistumsangaben "eine wichtige Stufe, bei der die Gemeinde ihren Taufbewerber dem Bischof vorstellt und diesem das sogenannte Sendschreiben überreicht". pow