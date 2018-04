Kleinbrach bei Bad Kissingen vor 19 Stunden

Tauchclub wählt neue Vorstände

Der Tauchclub "Nixe" Bad Kissingen hält am Samstag, 14. April, um 19 Uhr seine Jahreshauptversammlung im Gasthaus "Fränkische Schmankerlstube" in Kleinbrach. Dabei stehen auch Neuwahlen an. sek