Es ist schon Tradition, dass der Geflügelzuchtverein am zweiten Sonntag im Februar seinen großen Taubenmarkt mit Verlosung abhält. Die Zeulner Züchter erwarten neben Zuchtfreunden aus der Umgebung auch wieder Gäste aus dem gesamten nordbayerischen Raum und aus Thüringen. Einlass in die TSV-Turnhalle ist ab 8 Uhr, die offizielle Eröffnung findet um 9 Uhr statt. Das Ende der Veranstaltung wird gegen 16 Uhr sein. Neben dem Tausch und Verkauf von Tieren werden die ganztags laufenden Verlosungen, die sowohl in der Halle als auch im Nebenzimmer durchgeführt werden, zur Unterhaltung beitragen. Es wird auch wieder ein Streichelzoo für die Jüngsten zur Verfügung stehen. Zum Aufbau der Käfige treffen sich alle Mitglieder bereits am Samstag um 12.30 Uhr am neuen Stadel beim Geflügelheim bzw. 13 Uhr in der TSV-Turnhalle. Am Sonntag findet im Anschluss an den Taubenmarkt ein gemütliches Beisammensein mit Essen für alle Mitglieder im Nebenzimmer der Turnhalle statt. red