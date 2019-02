Taubenmarkt mit Verlosung

Der Geflügelzuchtverein veranstaltet am Sonntag, 10. Februar, wieder seinen großen Taubenmarkt in der TSV-Turnhalle. Beginn ist um 8 Uhr. Es werden wieder ganztags Verlosungen durchgeführt. Auch für das leibliche Wohl ist mit diversen Schmankerln und Kaffee und Kuchen gesorgt. An die Gesamtbevölkerung ergeht Einladung. red