Taubenmarkt mit Streichelzoo

Der Taubenmarkt des Kleintierzuchtvereins ist ein Besuchermagnet und findet am Samstag, 18. Januar, statt. Um 9.30 Uhr wird Vorsitzender Peter Bühlhorn im Vereinsheim in der Ringstraße die Veranstaltung eröffnen. Die Verlosung, bei der es immer sehr stimmungs- und humorvoll zur Sache geht, läuft den ganzen Tag über. Deftige Brotzeiten, geräucherter Schinken, bratfertige Kaninchen und weitere Preise werden verlost. Für die Kinder und Jugendlichen gibt es einen Streichelzoo. Zum Schluss der Veranstaltung ist ein gemütliches Beisammensein im Vereinszimmer vorgesehen. Bereits am Freitag treffen sich die Helfer um 18 Uhr, um die letzten Vorbereitungen zu treffen.