Tauziehen?!

Die richtige Lösung des Rätsels von Donnerstag, den 31. Januar 2019 ist SAILAUF.

Sailauf ist eine gemütliche Gemeinde im unterfränkischen Landkreis Aschaffenburg und liegt im Vorspessart. Die Gemeinde kann auf eine über 900 Jahre alte Geschichte zurückblicken, denn schon 1080 wurde die Kirche St. Vitus auf einer Forstkarte dargestellt. Der romantische Wehrturm ist auch heute noch Zeuge aus jener Zeit und prägt das Erscheinungsbild des Ortes. Die Gemeinde Sailauf wird als Modellgemeinde für die Umsetzung des Landschaftsplans vom Bayrischen Ministerium gefördert. Ziel ist es die Landschaft im Gemeindegebiet zu fördern und zu sichern. Unter anderem wird eine Verbesserung aller Bachläufe durchgeführt und es soll mehr Obstbäume in der Landschaft geben. Aufgrund der guten Verkehrsanbindung und der schönen landschaftlichen Lage, ist Sailauf zu einem attraktiven Wohnort mit Zukunftsvision gereift.

